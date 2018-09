Twee woningen onbewoonbaar na zware brand in Schelle

Schelle - In de Steenwinkelstraat in Schelle heeft een zware brand afgelopen nacht grote schade aangericht aan twee woningen. Een bewoner en twee brandweermannen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.

De brand ontstond op de bovenverdieping van een woning en breidde via het dak razendsnel uit naar het aanpalende huis. Vlammen sloegen metershoog door het dak. De politie haalde de bewoner van de eerste woning naar buiten. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. De buren, een gezin met twee kinderen, bleven ongedeerd.

“Maar de schade aan beide panden is zeer groot”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Ze zijn allebei onbewoonbaar. We gaan nu bekijken of we opvang kunnen regelen voor de slachtoffers.”

Ook twee brandweermannen werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.

De Steenwinkelstraat zal deze ochtend nog een tijdlang afgesloten blijven door de brand. Wellicht komt het labo van de federale politie straks ter plaatse voor een onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Foto: bfm

