Overleden man gevonden in maïsveld

Beerse - In een maïsveld in de Veldstraat in Beerse is donderdag het lijk van een man aangetroffen.

Het tijdstip van overlijden zou al enkele dagen geleden gebeurd zijn. Om wie het gaat, is nog niet duidelijk. Politie en parket waren donderdagavond nog bezig met identificatie. Of het om een misdrijf gaat of een natuurlijk overlijden, moeten het verder onderzoek en autopsie nog duidelijk maken. Dat de persoon de vermiste Roemeen uit Merksplas zou kunnen zijn, wordt door het parket zo goed als uitgesloten.