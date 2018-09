Tv-persoonlijkheid Stéphane Pauwels opnieuw vrijgelaten in onderzoek naar home-invasion

De Franstalige televisiepresentator Stéphane Pauwels is opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden nadat hij woensdag opnieuw was opgepakt in het gerechtelijk onderzoek naar een reeks home-invasions. Dat meldt het federaal parket. De man was eind augustus al door de onderzoeksrechter in Bergen in verdenking gesteld omdat hij betrokken zou geweest zijn bij één home-invasion, maar werd toen al een eerste maal vrijgelaten onder voorwaarden. Woensdag werd hij opnieuw opgepakt, omdat hij zou geprobeerd hebben in contact te komen met andere betrokkenen in het dossier.