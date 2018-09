Dodentol aardverschuiving Filipijns eiland Cebu opgelopen tot 22

Na de aardverschuiving op het toeristische eiland Cebu, in het centrum van de Filipijnen, zijn 22 lichamen geborgen. Zeker zestig mensen worden nog vermist. Dat maakten lokale functionarissen vrijdag bekend. Een vorige balans maakte nog melding van 12 doden.

De aardverschuiving gebeurde donderdag na dagen van hevige regenval, veroorzaakt door de tyfoon Mangkhut.

In de stad Naga in de provincie Cebu zoeken hulpverleners nog naar 60 tot 67 mensen die door de aardverschuiving zouden zijn bedolven, aldus Baltazar Tribunado Junior, een functionaris van het provinciale rampenagentschap. Negen mensen konden gered worden.

Zondag nog vond een dodelijke aardverschuiving plaats op een oude mijnsite in Itogon in de provincie Benguet, in het noorden van de Filipijnen. Minstens 31 lichamen zijn er geborgen, terwijl nog 30 anderen worden vermist en vermoedelijk zijn omgekomen, aldus de politie. De aardverschuiving was te wijten aan de tyfoon Mangkhut.