Vanop het dak naar de Leie in 5 seconden: Gentenaar bouwt glijbaan aan eigen huis

Gent - Het is prachtig wonen aan het huis van Robin in Sint-Denijs-Westrem. De achterkant van zijn huis grenst namelijk aan de Leie en daar wilde de 27-jarige arbeider dan ook alles uit halen.

Samen met een paar vrienden bouwde hij een glijbaan van op zijn dak tot in het water. De ‘attractie’ is zo’n twintig meter lang en was gebouwd in twee dagen. “De hele zomer lang hebben we ons geweldig geamuseerd met die glijbaan”, aldus Robin. “Maar helaas zit de zomer er bijna op. Volgende week breek ik de glijbaan af. Of het er volgend jaar opnieuw komt te staan, weet ik nog niet. Het huis wordt verbouwd dus daar heb ik mijn handen wel even vol mee. Al sluit ik een stunt natuurlijk nooit uit."