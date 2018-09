Kris Peeters: “Bart De Wever ondermijnt stelselmatig mijn geloofwaardigheid. Ik vind dat een gevaarlijke tactiek”

Dat hij een ‘passant’ is. En een ‘huurder’. De smalende uitspraken van Bart De Wever (N-VA) aan het adres van Kris Peeters (CD&V) duiken wekelijks weleens ergens op. “Hij ondermijnt stelselmatig mijn geloofwaardigheid. Ik vind dat een gevaarlijke tactiek”, zegt Peeters daarover in een interview met Gazet van Antwerpen.

Kris Peeters verhuisde in 2017 van Puurs naar Antwerpen , om er zich in de verkiezingsstrijd te werpen als lijsttrekker. Maar de voorbije maanden als Antwerps boegbeeld zijn niet bepaald van een leien dakje gelopen. Deels door pijnlijke episodes met orthodox-joodse kandidaat Aron Berger en een Ekerse kandidaat die betrapt met heroïne in zijn wagen.

Maar ook huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA), ontziet Peeters niet. Hij blijft voortdurend inhakken op de keuze van de vice-premier om te verhuizen van Puurs naar Antwerpen. “Ik weet dat het niet evident is om van woonplaats te veranderen om aan verkiezingen deel te nemen”, geeft Peeters toe. “Andere politici hebben daar hun tanden op stuk gebeten. Ik was me bewust van het risico dat ik nam, maar dat men er zo zou op inhakken, had ik niet verwacht.”

Gevaarlijke tactiek

Dat er persoonlijke wrijvingen zijn, tussen hem en De Wever ontkent Peeters niet. Maar waar het ergens precies is misgelopen, wil hij niet vertellen. “Dat is een heel verhaal. In 2012 heb ik Bart nog geholpen om hier burgemeester te worden. (CD&V stapte toen uit de Stadslijst met sp.a om N-VA aan een meerderheid te helpen, nvdr.). Daar is hij mij trouwens heel dankbaar voor geweest, maar in 2014 (wellicht tijdens de regeringsvorming, nvdr.) ging het mis.”

En dat is vandaag meer dan ooit te merken. De Wever verwijt Peeters onder meer dat die maar een tijdelijke inwoner is van Antwerpen. Daar zit volgens de CD&V-lijsttrekker een strategie achter. “N-VA probeert de geloofwaardigheid van zijn tegenstanders te ondermijnen. In mijn geval doet De Wever dat door mij elke keer ‘huurder’ en ‘passant’ te noemen en door te zeggen dat hij mij niet gelooft als ik zeg dat ik niet met PVDA wil samenwerken. Hij ondermijnt stelselmatig mijn geloofwaardigheid. Ik vind dat een gevaarlijke tactiek. In de tijd van de Visa-crisis ging het er in Antwerpen ook hard aan toe, maar toen was er wel degelijk een zaak: er waren bewijzen dat politici onzorgvuldig waren omgesprongen met overheidsgeld. Nu worden de tegenstanders van De Wever – want ik ben niet alleen, in de SP.A maken mensen hetzelfde mee – aangevallen op hun geloofwaardigheid zonder dat er iets aan ten grondslag ligt. Dat is een tactiek die we in België zelden hebben gezien.”

Burgemeester, maar geen schepen?

Toch blijft Peeters voluit voor de burgemeestersjerp gaan. “Iedereen die aan deze verkiezingen deelneemt als lijsttrekker, moet voor het ambt van burgemeester gaan. Dat doe ik dus ook.” Maar een rol als schepen onder De Wever ziet Peeters kennelijk niet zitten. “Er staat op onze lijst genoeg talent om een taak in het nieuwe bestuur te op te nemen”, zegt Peeters daarover. Of hij dan eventueel fractieleider in de gemeenteraad zou worden? “Bijvoorbeeld ja.”