Kammenstraat verliest icoon: Fish & Chips moet sluiten, laatste grote uitverkoop

Antwerpen - Fish & Chips, voor jongeren jarenlang de absolute referentie voor hippe kledij, houdt er definitief mee op. Na het faillissement van het moederbedrijf, deed een overnemer nog een poging tot doorstart, maar een conflict over het pand gaf de doodsteek. Er volgt nu snel een uitverkoop. “Dit is vreselijk, ik heb hartzeer.”

Fish & Chips opende in 1997 in de Kammenstraat 36-38. De winkel van Luc Leenders en Jan Vidts gold als de eerste conceptstore in Antwerpen, met een dj, een kapper en plaats voor een espresso. De zaak ...