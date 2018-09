Plots heel andere sfeer op derde debat: “We krijgen een andere De Wever te zien”

Kris Peeters blijft even stilstaan en kijkt verbaasd naar Bart De Wever. De CD&V-lijsttrekker is net aangekomen op het debat van ondernemersvereniging Voka, en De Wever is toevallig de eerste die hij er ­tegen het lijf loopt. Peeters kijkt verbaasd omdat De Wever hem, in tegenstelling tot de vorige keren, spontaan een hand geeft, en zelfs zijn standaardvraagje “Alles goed?” met een glimlach beantwoordt. Bart De Wever merkt de verbazing en vraagt grappend: “Waarom zo wantrouwig, Kris?”

Dit is het derde debat tussen de lijsttrekkers in Antwerpen. Het is de eerste keer dat het er in de coulissen enigszins gemoedelijk aan toegaat. Vorige week in het Zuiderpershuis was het nog één tegen ...