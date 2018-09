Dealers opereerden vanuit studentenkoten: drugsnetwerk opgerold, tien mensen opgepakt

Leuven - De Leuvense lokale politie en de Leuvense federale gerechtelijke politie (FGP) heeft een grootschalig drugnetwerk opgerold. Daarbij werden tien personen opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst, zo meldt het Leuvense parket. Het gaat om acht Afghanen, één Sierra Leoner en één Amerikaan. Negen van hen zagen hun aanhouding afgelopen dinsdag al verlengd worden door de Leuvense raadkamer, de tiende verdachte verschijnt vrijdag voor de raadkamer.

De arrestaties zijn een gevolg van een steekpartij tussen Afghaanse vluchtelingen in februari 2018. Na dat incident startte de Leuvense lokale politie een onderzoek op naar de invoer en handel in cannabis, cocaïne en xtc door personen van Afghaanse origine in Leuven. Uit dit onderzoek bleek dat de drugs werden verkocht aan meerder- én minderjarigen.

Daarop startte het Leuvense parket in mei en juli twee gerechtelijke onderzoeken, met als doel zowel de toevoer van de drugs af te snijden als de lokale dealers te identificeren. Uit het onderzoek bleek dat de drughandel georganiseerd werd door een 28-jarige Afghaan met uitvalsbasis in Leuven. Hij liet verschillende andere personen de drugs verhandelen vanuit koten en appartementen in Leuven. De koten behoorden toe aan dezelfde kotbaas. Ook de voornaamste leverancier van de drugs werd geïdentificeerd en opgepakt. Het gaat om een 27-jarige Amerikaan die in Rotselaar woont.

Op donderdag 13 en vrijdag 14 september 2018 vielen de Leuvense lokale politie en federale politie binnen in negen panden, in de Maria-Theresiastraat, de Platte Lostraat, de Tervuursestraat, de Blijde Inkomststraat, de Schepenenstraat, de Parkstraat, de Janseniusstraat en de Naamsestraat in Leuven en de Vijfde Liniestraat in Rotselaar. Daarbij zeven Afghanen, één Sierra Leoner en de Amerikaan gearresteerd. Maandag 17 september vond dan nog één huiszoeking plaats in de Hendrik Consciencestraat in Leuven waarbij nog één 23-jarige Afghaan werd gearresteerd.

Bij de huiszoekingen werden ook 60 porties cannabis van in totaal 380 gram, 63 xtc-pillen, negen verpakkingen heroïne, vier weegschaaltjes, 8.680 euro cash geld, namaakwapens en messen gevonden.