In Groep A van de Europa league won het Zwitserse Zürich met het kleinste verschil (0-1) van het kleine AEK Larnaca in Cyprus. Larnaca is niet meteen een grote bekende in Europa en dus is het ook logisch dat Kololli niet wist dat hij na zijn strafschopdoelpunt beter niét over de boarding sprong om met de supporters te gaan vieren. De doelpuntenmaker viel in een metersdiepe gracht... maar kwam er gelukkig (met de hulp van de ploegmaats) snel weer ongeschonden uit.