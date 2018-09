Jongen geeft meisjes rake klappen, dader geïdentificeerd en verhoord

Waregem - Op het internet circuleert een filmpje waarop te zien is hoe een jongeman twee meisjes forse klappen geeft in het Park Baron Casier in Waregem. De politie is een onderzoek gestart en heeft alle betrokkenen geïdentificeerd.

Hallucinante beelden zijn het. Blijkbaar ontstaat een woordenwisseling tussen een groepje meisjes en een jongen. Daarop gaat een van de meisjes de jongen te lijf, maar ze krijgt onmiddellijk een vuistslag terug. Een tweede meisje mengt zich in het gevecht en zij krijgt een klap recht in het gezicht. Ze valt neer en is duidelijk even het noorden kwijt.

De beelden dateren van vorige week vrijdag en zijn met een gsm gefilmd in het Park Baron Casier in Waregem.

De politie van de zone Mira (Waregem, Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem) is een onderzoek gestart. “Alle betrokkenen zijn geïdentificeerd. Een van de slachtoffers en de jongen die de slagen heeft uitgedeeld zijn intussen al verhoord. Daarna gaat het dossier naar het parket”, zegt korpschef Frederik Vandecasteele aan Nieuwsblad.be.

De twee meisjes die de klappen kregen, raakten volgens de politie lichtgewond.