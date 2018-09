Sergio Agüero wil tien jaar volmaken bij Manchester City en tekent daarom nieuw contract

De Argentijnse goaltjesdief Sergio Agüero (30) heeft zijn contract bij Manchester City met een jaar verlengd. Hij ligt nu vast tot 2021, zo bevestigt de Engelse kampioen vrijdag.

Agüero stapte in 2011 van Atletico Madrid over naar de Cityzens. Met 204 doelpunten in 299 wedstrijden is hij de clubtopschutter aller tijden.

“Ik ben blij dat ik hier nog een extra jaar blijf”, zegt de ploegmaat van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany. “Mijn idee was tien jaar te blijven. Ik zit hier nu zeven jaar en het zullen er tien zijn als dit contract afloopt. Hopelijk zal het zo gebeuren. Dat is de belangrijkste reden waarom ik bijtekende.”

Agüero won met de Sky Blues al drie keer de titel (2012, 2014, 2018), drie keer de League Cup en twee keer het Community Shield.