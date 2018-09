Nederlanders leggen elektrische bolderkar aan de ketting na dramatisch ongeval op overweg

Verschillende kinderopvangorganisaties in Nederland zien voorlopig af van het gebruik van elektrische bolderkarren, de zogenoemde Stints, voor het vervoer van kinderen. Ze willen eerst meer duidelijkheid over de oorzaak van het ongeval in Oss. Bij ons loopt het zo’n vaart voorlopig nog niet, zo weet Kind en Gezin.

De organisatie AVEM Kinderopvang, met veertig locaties in Oss en omgeving, stopt met onmiddellijke ingang met de inzet van de elektrische voertuigen “totdat nadere informatie beschikbaar is”, aldus een woordvoerster. De kinderen worden voorlopig met ander vervoer opgehaald.

Ook KindeRdam, met zo’n zeventig vestigingen in Rotterdam en omgeving, houdt de Stints voorlopig binnen. “We hebben de leverancier gebeld, die start een onderzoek. Tot die tijd worden ze niet gebruikt”, aldus bestuurder Els Maasdam.

Partou, een grote speler met vestigingen in het hele land, heeft donderdag besloten de elektrische bolderkarren per direct niet meer te gebruiken. “Hoewel we zelf niet bekend zijn met klachten over onze Stints, willen we elk risico uitsluiten voor onze kinderen en medewerkers”, aldus Barbara Blackett, vestigingsmanager bij Partou. “We hebben besloten de Stints niet meer in te zetten en de uitkomst van het onderzoek af te wachten. In de tussentijd regelen we alternatief vervoer.”

Geen terugroepactie

Bij ons loopt het zo’n vaart voorlopig nog niet. Kind en Gezin rekent erop dat de kinderverzorgsters de situatie juist kunnen inschatten. “We raden hen wel aan om erg open te communiceren naar de ouders”, klinkt het. De constructeur wacht voorlopig nog met maatregelen. Van een terugroepactie is dus nog geen sprake.