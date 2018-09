Overname Lokeren nog in pril stadium, vader Deschacht en “keizer van de wegwijzer” worden genoemd

Roger Lambrecht liet gisteren weten dat hij met kandidaat-overnemers rond de tafel wil. Er circuleren al even berichten dat er een groep Vlaamse investeerders wordt warm gemaakt om van Lambrecht over te nemen. Daarbij worden namen als Ronny Deschacht (vader van Olivier), Glenn Janssens (de keizer van de wegwijzer) genoemd.

Er is inderdaad iets op til, maar alles bevindt zich nog in de fase dat er voorzichtig gevraagd wordt of er interesse is. “Ik ben met pensioen en ga in de zon liggen”, reageert Deschacht. “Het is nog heel pril. Ik ben nieuwsgierig en wel bereid te luisteren”, aldus Janssens. “Maar verder is er nog niets.”

Algemeen manager verlaat de club

Sporting Lokeren moet alvast op zoek naar een nieuwe algemeen manager. Frederic Schroyens verlaat Daknam eind oktober, zo bevestigt de eersteklasser vrijdag.

Schroyens werd twee jaar geleden algemeen manager bij de Waaslanders. “Hij zette onder andere belangrijke stappen richting automatisering en digitalisering binnen de club”, luidt het. Schroyens gaat nu aan de slag bij Energy Lab, dochterbedrijf van Golazo.

Wie Schroyens vervangt, is nog afwachten. “De komende weken zullen nu worden gebruikt om de club en haar werking volledig door te lichten. De uitkomst van dat onderzoek zal mede helpen bepalen welke weg Sporting Lokeren in de nabije toekomst het best kan bewandelen”, laat de club weten. “Wij zijn uitermate tevreden dat Frederic ruim op voorhand zijn vertrek aankondigt, zodat de club in alle rust de toekomst kan voorbereiden. We zijn er trouwens van overtuigd dat hij zich de volgende weken zal blijven inzetten voor Sporting.”