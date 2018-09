Verkiezingskandidate voert campagne via Tinder, maar keert noodgedwongen op stappen terug: “Moet me gewonnen geven tegenover de mannen”

Vergeet de verkiezingsbordjes langs de straat. Coralie Renard, die in haar gemeente op de achtste plaats staat op een lokale lijst, waagde haar kans via de dating-app Tinder. “Zo kan ik in contact komen met de lokale kiezers”, dacht ze. Al heeft ze intussen haar account noodgedwongen moeten afsluiten. Dat schrijft de Franstalige krant ‘La Meuse’.

Coralie Renard is veertig jaar, werkt in de financiële sector, is gelukkig getrouwd en heeft een dochter. En ze pronkt op de achtste plaats van de ICI-lijst in de Waalse gemeente Soumagne, een plaats in de provincie Luik. En tot voor kort had de vrouw ook een account op de dating-app Tinder. Niet voor een snelle wip of een nieuwe relatie, wel om in contact te komen met haar kiezers. Haar profielfoto is dan ook één van haar campagnefoto’s. “Een idee van mijn man, dat ik met de hulp van mijn jongere familieleden heb uitgevoerd”, zegt ze in de Franstalige krant La Meuse.

Via de dating-app kan ze dankzij geolokalisatie makkelijk de inwoners uit haar gemeente bereiken en er kort mee van gedachten wisselen over politieke thema’s. “En niet meer dan dat”, benadrukt ze nog. Hoewel de eerste contacten volgens Renard nog correct en respectvol verliepen, is op een bepaald moment controverse ontstaan in een besloten Facebookgroep die lokale verkiezingsblunders bundelt.

“De post was niet echt netjes getiteld en had veel weg van een erotische advertentie, waarin ik mijn diensten aanbood. Ik reageerde dat ik zoiets niet leuk vond, waarna er controverse is ontstaan. De auteur van de post heeft achteraf wel zijn excuses aangeboden. Maar om de boel niet te laten ontploffen, hebben mijn man en ik besloten om mijn Tinder-account af te sluiten. Met veel spijt, omdat ik me zo gewonnen geef tegenover enkele mannen. Maar het leek me een verstandige keuze.”