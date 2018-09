Terroristen kunnen onze kerncentrales en legerkazernes nog altijd tot in detail bekijken op Google Maps

De luchtmachtbasis van Kleine-Brogel waar nog altijd kernkoppen zouden liggen en waar onze F-16’s staan, het NAVO-hoofdkwartier in Evere of de kerncentrales in Doel en Tihange. Twee jaar nadat ons land had geëist dat Google de luchtbeelden van zo’n 150 ‘delicate installaties’ in ons land onherkenbaar zou maken, kan er op Google Maps nog altijd perfect op worden ingezoomd.

Wie vanop de straat een omheining van een legerkazerne filmt of beelden maakt van een kerncentrale of het NAVO-hoofdkwartier krijgt onmiddellijk last met de bewaking. Maar op Google Earth of Google Maps krijg je in tijden van terreurdreiging wel gedetailleerde luchtbeelden van de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel te zien. Met alle gebouwen en loodsen waar F-16’s staan. Kleine-Brogel is nochtans één van de best beveiligde luchtmachtbasissen omdat er Amerikaanse kernkoppen opgeslagen zouden liggen.

Hetzelfde geldt voor het streng beveiligde NAVO-hoofdkwartier in Brussel, Wetstraat 16, de Amerikaanse ambassade of de kerncentrales in Tihange of Doel. Terroristen die een aanslag plannen, kunnen via Google Maps alles netjes voorbereiden.

Blurren

Twee jaar geleden liet minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) nochtans al optekenen dat hij een brief zou schrijven naar Google met de uitdrukkelijke vraag 150 ‘delicate installaties’ in ons land onmiddellijk te ‘blurren’ (onherkenbaar te maken).

De brief is volgens zijn woordvoerder Laurence Mortier effectief verstuurd. “Toch wat betreft de militaire installaties. Voor de kerncentrales zijn wij niet verantwoordelijk”, zegt ze. Volgens Mortier zit er evolutie in het dossier, maar daar is voorlopig weinig van te merken als je inzoomt op een aantal ‘top secret’-locaties in ons land.

Foto: Google Maps

“Onbegrijpelijk”

Volgens Yves Huwart van legervakbond ACMP wordt er blijkbaar weinig rekening gehouden met de vraag van ons land. “Onze militairen worden voortdurend gewezen op mogelijke gevaren en het feit dat ze extra voorzichtig moeten zijn tijdens verplaatsingen in uniform en dat ze zich gereserveerd moeten opstellen. Maar anderzijds worden beelden van de kazernes zomaar in de openbaarheid gegooid. Zo vergemakkelijken we het werk van mensen met minder goede bedoelingen. Onbegrijpelijk”, zegt Huwart.

Volgens een bron bij Defensie zou Google wel beelden van Google Earth kunnen ‘blurren’ maar niet op Google Maps omdat die opnamen met Amerikaanse satellieten gemaakt zijn en onder de Amerikaanse wetgeving vallen.

Dat is vreemd want in Nederland en Frankrijk zijn legerinstallaties, belangrijke overheidsgebouwen en de koninklijke paleizen wél onherkenbaar gemaakt. Terwijl je bij ons zonder problemen in de tuin van koning Filip kan kijken.