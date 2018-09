Ruzie ontaardt in vechtpartij met messen: vijf gewonden

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Aan de uitgaanswijk Le Carré, in het centrum van Luik, is het tot een vechtpartij gekomen tussen zeven mensen. Er werden messen getrokken en vijf betrokkenen raakten gewond. Twee mensen zijn nog op de vlucht, aldus de politie van Luik.

De vechtpartij brak uit rond 6 uur ’s ochtend tussen twee groepen, een van drie en een van vier personen. “De vechtpartij, met wederzijdse slagen en verwondingen, ging voort op de boulevard de la Sauvenière met het gebruik van messen”, aldus de politie van Luik.

In totaal raakten vijf van de zeven betrokkenen gewond. Twee van hen zijn zwaargewond. Hoewel ze zich in kritieke toestand bevonden, verkeren ze niet meer in levensgevaar. De drie andere gewonden zijn dankzij bewakingscamera’s opgepakt door de politie nadat ze zich hadden verspreid. Twee mensen zijn gevlucht en worden opgespoord.

Het is nog onduidelijk wat aanleiding was van de vechtpartij. Het parket van Luik is op de hoogte.