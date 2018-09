Puntgevel stort in en vernielt dak van aanpalende woning: bewoners moeten op zoek naar tijdelijk onderkomen

Aartselaar - Een puntgevel van een nieuwbouwwoning in de Kapellestraat is vrijdag ingestort. De brokstukken kwamen terecht op het dak van de aanpalende woning en op de rijweg. Dat meldt de gemeente Aartselaar in een persbericht.

Er is ook een stuk stelling op de rijweg terecht gekomen. De brandweer sloot de Kapellestraat af tussen de Palmboomstraat en de Nieuwstraat voor het opruimen van de brokstukken. Er zijn geen gewonden gevallen.

Er is wel aanzienlijke schade aan de aanpalende woning. Experten moeten nu bepalen of de woning nog bewoonbaar is. De burgemeester is ter plaatse en vond samen met het Sociaal Huis ondertussen een noodwoning voor de bewoners van dit pand.

De brandweer is bezig met het afdekken en beveiligen van het dak, wat nog enige tijd kan duren.