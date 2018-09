Rechtspopulistische AfD op een na sterkste partij in Duitse peiling

De grote coalitie die in Duitsland aan de macht is, boet in aan populariteit. Als er volgende zondag verkiezingen zouden gehouden worden, dan haalden de christendemocraten (CDU/CSU) en sociaaldemocraten (SPD) nog maar 45 procent van de stemmen. Dat blijkt uit een opiniepeiling van de Duitse openbare omroep ARD. De christendemocraten zouden wel nog de grootste partij zijn, maar de rechtspopulistische AfD (Alternative für Deutschland) wordt de op één na sterkste partij.

Met 28 pct van de stemmen zou “die Union” het slechtste resultaat in de peiling sinds 1997 behalen. De sociaaldemocraten van de SPD zouden nog 17 pct halen en daarmee op de derde plaats stranden.

AfD groeit naar 18 pct en de Groenen eindigen op 15 pct, “die Linke” (de meest linkse democratisch-socialistische partij in het Duitse parlement, nvdr) behaalt 10 procent en de rechtsliberale FDP 9 pct.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) ziet zijn populariteit zienderogen slinken: slechts 28 pct van de respondenten in de peiling staat nog achter hem. Dat is 11 procent minder dan in april jongstleden. Zelfs binnen zijn eigen CSU is zijn aanhang gekelderd van 45 naar 31 procent.