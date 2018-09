Slagers in Noord-Frankrijk zetten bewakingsagenten in tegen acties van veganisten

Beenhouwers in Noord-Frankrijk zijn van plan om dit weekend een privébewakingsfirma in te schakelen om hun winkelpanden te beschermen tegen mogelijke acties van veganisten. Dat kondigde de voorzitter van de sectorfederatie, Laurent Rigaud, aan. De spanningen tussen slagers en veganisten in het noorden van Frankrijk sluimeren al enkele maanden. Voor zaterdag zouden vier organisaties van veganisten via Facebook een nieuwe protestactie hebben aangekondigd.