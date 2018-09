Wie blinkt volgens u uit op Super Sunday? Kies hier uw dream team met spelers van Anderlecht, Club Brugge, AA Gent én Standard

Deze zondag staat de eerste Super Sunday van het seizoen op het programma: AA Gent thuis tegen Club Brugge en Anderlecht thuis tegen Standard. Maar als u eender welke speler van die vier teams kon kiezen, wat zou dan uw basiselftal zijn? Hier kunt u uw dream team samenstellen.

De regels zijn simpel: u kunt eender welke speler die in actie kan komen in één van de twee toppers kiezen. U kunt ook zelf kiezen in welke opstelling u ze zet, zolang u in elke linie maar tussen de drie en de vijf spelers selecteert. Fans van een 2-4-4 zullen we dus moeten teleurstellen, maar een 3-4-3 is wel perfect mogelijk.

Langdurig geblesseerden, zoals Club Brugge-spelers Marvelous Nakamba of Clinton Mata, zijn niet beschikbaar.

