Verkrachter gevat nadat slachtoffer hem zes jaar later in treinstation herkent

De 54-jarige Anthony White is deze week tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Hij kon worden gevat nadat een van zijn slachtoffers haar verkrachter herkende in een treinstation.

In 2007 gaf Anthony White een lift aan een jonge vrouw. In plaats van haar naar de afgesproken plaats te brengen, reed hij naar een afgelegen locatie. Het meisje rook onraad en toen White stopte, gooide ze de autodeur open en rende weg.

Maar White had de liftster snel te pakken en sleurde haar bij de haren terug naar zijn wagen. Daar verkrachtte hij haar, terwijl hij een geweer tegen haar hoofd hield. Daarna liet hij het slachtoffer gaan. Het meisje vertelde aan familie en kennissen wat haar was overkomen, maar ze stapte niet naar de politie om een klacht in te dienen.

Hard roepen

In oktober 2013 herkende het meisje haar aanrander in een treinstation van Atlanta. Het meisje was zo overmand door emoties dat ze hard begon te roepen. De politie dacht dat White haar iets had aangedaan en pakte hem op.

De lifster vertelde wat er zes jaar daarvoor was gebeurd. De politie trok haar verhalen na bij vrienden en kennissen. Toen duidelijk was dat het meisje de waarheid sprak, riep de politie andere slachtoffers die ook nooit naar de politie waren gestapt op nu wel naar voren te komen. Een aantal deed dat.

Zo haalde het verleden Anthony White in. Hij is deze week veroordeeld tot levenslange opsluiting, zonder kans op vervroegde vrijlating.