Gespecialiseerd rekruteringkantoor focust op laboranten

Als laborant kan je in vele sectoren terecht. Dat biedt mogelijkheden om nieuwe uitdagingen in een heel andere richting te zoeken. Dat deed ook Elena Willems (33). Na 6,5 jaar in de voedingsindustrie ging ze in april via Lab Support aan de slag bij het farmaceutisch bedrijf Sanico in Turnhout.

Lab Support is een gespecialiseerd rekruteringskantoor voor personeel in en rond het labo. Hun recruiters hebben zelf een labo-achtergrond en jaren labo-ervaring. “Laboranten zijn gegeerd in diverse sectoren: de (petro)chemie, voeding, biotechnologie, onafhankelijke testlaboratoria, farmaceutische industrie, klinische labo’s en ziekenhuizen. Voor vele functies is het meest gevraagde diploma een Professionele Bachelor Chemie”, licht Ilse Ghyselinck, Country Manager bij Lab Support toe.

Omdat ze na 6,5 jaar toe was aan een nieuwe uitdaging ging Elena Willems uit Oud-Turnhout na het zien van een jobaanbieding ook bij Lab Support aankloppen. “Tien jaar geleden bracht de liefde mij vanuit Rusland naar België. In Rusland had ik een masterdiploma aan de agrarische universiteit behaald en ik wilde hier graag als laborant aan de slag”, begint Elena haar verhaal.

Nadat ze gestart was met Nederlands besloot ze via het Centrum voor Volwassenenonderwijs een HBO5-opleiding chemie te volgen. “Een jaar later had ik al mijn certificaten behaald en kon ik aan de slag bij Lavetan in Turnhout, een onafhankelijk labo voor de voedingsindustrie”, zegt de laborante.

Geneesmiddelen

Maar toen daar werd besloten de richting van microbiologie in te slaan en er voor een deel werd overgeschakeld op robotica, was dat voor haar het sein om andere oorden op te zoeken. “Ik voelde het als een stap terug zetten en dat is niet wat ik wou. Ik zou mij er niet helemaal in kunnen uitleven hebben. Ik vind het bijzonder fijn om met een heel ruim arsenaal aan technieken analyses te kunnen uitvoeren. In de farmaceutische sector heb ik dat gevonden. Ik werk momenteel als qc (quality control) analyste in de afdeling grondstoffen. Wij analyseren de grondstoffen of ze voldoen aan alle wettelijke specificaties voor ze in de geneesmiddelen kunnen worden verwerkt. Als je weet dat er in totaal ruim 600 grondstoffen met elk hun eigen parameters en procedures kunnen binnenkomen, hoeft het geen tekening dat dit voor enorm veel afwisseling zorgt”, vertelt Elena.

“Lab Support is daarbij een extra steun geweest. Ze hebben mij voorbereid op de sollicitatie en mij bij het bedrijf voorgesteld. Ik ben nu gestart in een contract van een half jaar, dat kan worden omgezet in een vast contract.”

