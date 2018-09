Een zomer met zeer weinig muggen, maar nu zijn ze er plots wél

Door de extreme droogte hebben we een zomer met vrij weinig muggen achter de rug. Er waren immers weinig plasjes met stilstaand water waarin ze hun eitjes konden leggen. Maar nu het regenachtiger en toch nog warm is, neemt het vervelende gezoem plots toe in huis.

De extreme droogte en de hittegolf van deze zomer hebben ertoe geleid dat er heel weinig muggen waren. Muggen hebben immers stilstaand water nodig om hun eitjes in te leggen, maar veel plasjes stonden door het warme weer droog. De broedplaatsen waren daardoor geëlimineerd.

Daar is de afgelopen tijd wel wat verandering in gekomen, weet Natuurpunt. Daardoor kan er plaatselijk een piek zijn in het aantal muggen. Een piek die we normaal eerder zien vanaf de maand juni.

“De muggen gaan gewoon door tot het te koud wordt om nog eitjes te leggen”, klinkt het. “Dat is bij nachtvorst of bij dagtemperaturen onder 10 graden. Wie een muggenraam heeft, laat het dus best nog even hangen.”

