Drie nieuwe everzwijnen besmet met Afrikaanse varkenspest

Brussel - Het Waals toezichtnetwerk voor wilde fauna heeft vrijdagochtend drie nieuwe gevallen bevestigd van everzwijnen die het virus van Afrikaanse varkenspest dragen. De dieren zijn aangetroffen in de buurt van de zes opgetekende gevallen in het zuiden van de provincie Luxemburg. Dat meldt het kabinet van Waals minister van Landbouw René Collin.

Deze nieuwe gevallen brengt het aantal besmette (en dood teruggevonden) everzwijnen op negen sinds 13 september.

Donderdag heeft Waals minister Collin de varkenskwekers ontvangen. Om de omkadering en een dichte opvolging te verzekeren, heeft hij aan het college van producenten gevraagd een groene lijn op te zetten, uitsluitend voor kwekers. Dat infonummer (0470/84.18.67) is geactiveerd.

Het college van producenten heeft verder een contactpersoon aangeduid voor de 58 bedrijven gelegen in de infectiezone van 63.000 hectare die door de autoriteiten is afgebakend.

“Het doel is te beschikken over een evolutief en geïndividualiseerd kadaster van elk bedrijf om hen het best mogelijk te omkaderen en het best te adviseren in de strategische keuzes die de komende weken gesteld zullen worden”, aldus Pierre Wiliquet, woordvoerder van de minister. Collin verzekerde dat “geen enkele kweker aan de kant zal worden gelaten”.