Aanzoek Emmy-winnaar zet kwaad bloed: “Schond 40 seconden-regel”

Begin deze week was Glenn Weiss nog ieders knuffelbeer. Hoe lief had hij zijn vriendin niet ten huwelijk gevraagd tijdens de Emmy’s? Nu krijgt hij de wind van voren van andere artiesten: “Wij moeten ons altijd aan 40 seconden houden, Weiss ging daar ferm over.”

Eerst even die Glenn Weiss duiden. Hij is regisseur maar niet zozeer van films of tv-feuilletons. Nee, Weiss is vooral bekend als regisseur van grote tv-evenementen zoals de Oscars of de Tony Awards. Tijdens de Emmy Awards afgelopen weekend viel hij zelf in de prijzen. Hij werd gelauwerd voor zijn uitstekende regie van tv-shows.

Tijdens zijn aanvaardingsspeech riep Weiss zijn vriendin Jan Svendsen op het podium. Hij bood haar de ring aan van zijn moeder, die twee weken eerder was overleden en vroeg haar ten huwelijk “want ik wil je mijn vrouw noemen”.

Hollywood greep collectief naar de zakdoek. Zo mooi, dat live-aanzoek.

Donderpreek

Maar nu krijgt Weiss de wind van voren. “Telkens Weiss de Emmy’s, Tony’s of Oscars regisseert, roept hij vooraf backstage alle genomineerden samen en geeft zijn donderspeech: als jullie winnen hebben jullie welgeteld 40 seconden om van jullie stoel naar het podium te gaan en een dankwoordje uit te spreken. Elke seconde dat je daar langer over doet, steel je van de andere winnaars. Dus: wees collegiaal en blijf binnen die 40 seconden.”

Page Six, dé Amerikaanse mediawebsite, meldt dat ze deze week van verschillende actrices en acteurs kwade mails kreeg over Weiss. Allemaal klaagden ze zijn hypocrisie aan: hij ramt er bij ons die 40 seconden-regel in en zelf treedt hij hem met de voeten. Hij stond bijna twee minuten op dat podium. Niet fair.”