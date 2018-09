Meer dan 2.000 migranten uit overbevolkte Griekse kampen naar vasteland

De Griekse regering is begonnen honderden migranten uit de overbevolkte kampen op de Egeïsche eilanden Lesbos en Samos over te brengen naar het vasteland na protesten tegen de smerige en moeilijke levensomstandigheden in deze hotspots, zo melden eensluidende bronnen vrijdag. “Een honderdtal mensen werd vrijdagochtend van Moria en een ander opvangkamp op Lesbos al overgebracht naar Filippiada in Ipiros, in het noordwesten van het Griekse vasteland. De bedoeling is om tegen het eind van volgende week 2.000 mensen op het vasteland geïnstalleerd te hebben”, zei een verantwoordelijke van de hotspot Moria. De mensen die verplaatst worden, moeten al een eerste asielgesprek achter de rug hebben.

De afgelopen maanden hebben veel mensenrechtenactivisten de ellendige levensomstandigheden aangeklaagd in het Moria-kamp, het grootste van Europa, dat ver boven zijn oorspronkelijke capaciteit zit. Transfers zijn ook begonnen in Samos, waar sinds het begin van de week in totaal 350 mensen zijn overgebracht naar verschillende kampen op het continent, zeiden vrijwilligers in Samos.

Europees commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas hadden woensdag een onderhoud met Griekse regeringsfunctionarissen in Athene over deze netelige kwestie in het EU-migratiebeleid. Heiko Maas zei donderdag dat de migratiesituatie in Griekenland “allesbehalve bevredigend was”, gezien de hervatting van de migratie naar de Egeïsche eilanden vanuit het nabijgelegen Turkije. “We moeten nadenken over hoe we het pact tussen de EU en Turkije beter kunnen implementeren”, vertelde hij achteraf. De overeenkomst werd in maart 2016 afgesloten om de grote vluchtelingenstromen uit oorlogsgebieden, vooral uit Syrië, naar Europa terug te dringen.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS