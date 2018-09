Vanderhaeghe over vraagtekens: “Ik vind het raar dat er getwijfeld wordt aan mijn voetbalkennis”

AA Gent-trainer Yves Vanderhaeghe heeft geen gemakkelijke week achter de rug. Na het thuisverlies tegen STVV werden vraagtekens gezet achter zijn positie als trainer van de Buffalo’s. ‘Yveske’ wil in de topper tegen Club Brugge van zondag wat bewijzen: “Ik vind het raar dat er getwijfeld wordt aan mijn voetbalkennis.”

Nee, lekker is AA Gent onder Yves Vanderhaeghe niet aan het seizoen begonnen. Er was de Europese uitschakeling, een matige 13 op 21 in de competitie en vorige week die onnodige thuisnederlaag tegen STVV. In en rond de Ghelamco Arena wordt dan al snel in de richting van de trainer gekeken.

“Het is niet zo dat ik er ongevoelig voor ben”, aldus Vanderhaeghe. “Toch heb ik het van me af proberen te zetten, om niet te veel bezig te zijn met die negativiteit. Ik kan dan vasthouden aan de goede resultaten die ik in het verleden al heb neergezet.”

Vechten tegen de perceptie

Hij zei het al: de vraagtekens die gezet worden achter zijn bekwaamheid, doen pijn. “Ik vind het raar dat er blijkbaar toch ergens twijfel bestaat over mijn imago in het voetbal, want ik vecht daar al heel lang voor. Sinds ik acht was, droomde ik ervan om iets te verwezenlijken in het voetbal. Ik denk dat ik dat ook wel al gedaan heb. Toch is het de eerste maal dat ik er zo hard tegen heb moeten vechten”, zegt hij over het beeld dat van zijn voetbalkennis bestaat.

AA Gent staat wel nog helemaal achter Vanderhaeghe, aldus de trainer. “Ik heb deze week vertrouwen gevoeld na een gesprek met het bestuur. Wat in de pers komt, daar kan ik niet veel aan doen. Voor mij lukt dat enigszins, maar er zijn ook mensen die het heel goed met me menen die vragen waarmee ik bezig ben.”