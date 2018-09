Discussie over controles met drugshond in scholen Sint-Truiden

Sint-Truiden - Als het van de Truiense liberalen afhangt wordt er eens per maand een drugshond losgelaten op de leerlingen van de middelbare scholen in Sint-Truiden. Burgmeester Veerle Heeren (CD&V) begrijpt de spierballentaal van coalitiepartner Open Vld niet omdat er al jaren hard gewerkt wordt op het probleem. Ook hulpverleners zijn tegen.

OCMW-voorzitter Pascy Monette en Europees parlementslid Hilde Vautmans maken van de strijd tegen drugs een prioriteit. Want, zo vinden ze, Sint-Truiden heeft de drugsproblematiek veel te lang onder de mat proberen te vegen, zeggen OCMW-voorzitter Pascy Monette en Hilde Vautmans.

Zij pleiten voor een echte ‘war on drugs’ en willen strenge controles op openbare plaatsen zoals aan het cultureel centrum. En in middelbare scholen stellen ze eens in de maand een controle voor met een drugshond.

Burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden die tevens voorzitter is van het politiecollege begrijpt de spierballentaal van Open Vld niet en zegt dat er de voorbij vijf jaar hard is ingezet op drugsbestrijding in de stad.

Korpschef Steve Provoost van de lokale politie wil zich niet mengen in politieke discussies maar verwijst naar het jaarrapport van de politie. Uit die cijfers blijkt dat het aantal drugsdelicten vorig jaar met 28 procent is gedaald.

Drugscriminaliteit met 28 procent gedaald

Hulpverleners zijn trouwens niet blij met de trend om drugsrazzia’s met honden te organiseren in scholen waarbij leerlingen en lockes worden gecontroleerd. De controles zouden onbetrouwbaar en stigmatiserend zijn.

“Als je jas de avond voordien naast die van een frequente cannabisgebruiker hing, dan is de kans groot dat de hond bij jou stopt. Omgekeerd geldt hetzelfde. Als je een gebruiker bent, maar je hebt net propere kleren aan, dan ga je meestal vrijuit”, zegt de Vereniging voor Alcohol en andere Drugsverslavingen (VAD).

“Zeker voor de leerlingen die onschuldig uit de groep gehaald worden is dat stigmatiserend”, wijst onderzoek van VAD uit. “Als het echt nodig is, wanneer er grote problemen zijn in een bepaalde school, moeten de controles toch tot een minimum beperkt worden”, klinkt het.

“Vroeger redeneerden scholen dat drugs overal een probleem was, behalve bij hen. Het is positief dat meer scholen nu op zoek gaan naar drugs”, klinkt het bij de federale politie. Ze wijzen er nog op dat die honden niet beginnen te blaffen bij elk verdacht geval. Het gaat om stille honden, wat wil zeggen dat ze gewoon bij een verdacht gaan zitten wanneer ze drugs ruiken.