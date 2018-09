Drie baby’s en twee volwassenen neergestoken in zorgcentrum in New York

Drie baby’s en twee volwassenen zijn vrijdag met een mes neergestoken in een zorgcentrum in New York. Dat meldt de politie van de Amerikaanse metropool. Een vrouw is gearresteerd in verband met de feiten.

De aanval met het mes gebeurde in een zorgcentrum in het stadsdeel Queens. Op de benedenverdieping werd een vrouw van 52 jaar aangetroffen met verwondingen die ze volgens de politie bij zichzelf had aangebracht.

Twee kleine meisjes en een kleine jongen werden door de vrouw aangevallen. Een van de meisjes is er erg aan toe. De twee volwassenen zijn een bediende van het zorgcentrum en de vader van één van de baby’s.