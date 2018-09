Belgische eersteklassers gaan op zoek naar ’ballenpartner’

Brussel - De Pro League heeft vrijdag de tenderprocedure opgestart voor een officiële naamsponsor van de uniforme wedstrijdbal die vanaf 2020-2021 in de Jupiler Pro League, de Proximus League, de Croky Cup en de Supercup zal worden gebruikt.

Momenteel worden de wedstrijden in de Belgische competities afgewerkt met een bal gekozen door de thuisploeg. Vanaf het seizoen 2020-2021 - wanneer het nieuwe tv-contract ook in voege treedt - zullen alle duels met een uniforme bal worden gespeeld. Dat wordt nu al gedaan in de grotere Europese competities, zoals de Engelse Premier League, de Spaanse Primera Division of de Duitse Bundesliga.

De Pro League ziet er een uitstekende manier in om extra inkomsten te genereren voor haar 24 profclubs. “De strategie van de officiële wedstrijdbal voor alle competities is gebaseerd op sportieve motieven, namelijk het streven naar de uniformisering van de wedstrijdomstandigheden. Maar ook commerciële motieven, met name het verstevigen van de merknaam van de Pro League en haar competities en het verzekeren van de inkomsten, spelen een rol.”

En daarom is de keuze voor een ballenpartner cruciaal. De bal van de gekozen ontwikkelaar zal zichtbaar in beeld komen tijdens de wedstrijden, matchinterviews en persconferenties. Bovendien zou de Pro League-bal op termijn ook verkocht kunnen worden aan de amateurvoetballer.

“Dit partnerschap betekent voor de officiële ballenpartner de opportuniteit om een complete package van marketing- en licentierechten te vergaren die hem de kans bieden om zijn naambekendheid en marktinvloed te versterken”, klinkt het in een persbericht van de Pro League. Kandidaten kunnen zich tot en met 30 oktober aanmelden bij de Pro League.