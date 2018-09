“Ik sta voor de moeilijkste opdracht uit mijn carrière”, aldus Hein Vanhaezebrouck. Gelijk heeft ie. Na een 1 op 9 in de competitie en de bijzonder pijnlijke nederlaag op bezoek bij Spartak Trnava is het crisis in Brussel. En dat zien ook coryfeeën Paul Van Himst en Aimé Anthuenis.