Disney gaat minder ‘Star Wars’-films maken, succes dooft te snel

De nieuwe ‘Star Wars’-film in de zalen. Ooit pasten mensen er hun kalender voor aan, maar die tijd is voorbij. De publieksopkomst voor ‘Solo: A Star Wars Story’ valt ferm tegen. Disney kan niet anders dan zijn strategie aanpassen.

Disney-baas Bob Iger slaat mea culpa. “Het was onlangs mijn beslissing om elk jaar een Star Wars-film in de zalen te brengen. Nu blijkt dat de foute strategie. Door dat frequente aanbod hebben we de honger naar de films gestild. Daardoor trekken ze minder volk.”

Solo: A Star Wars Story, de meest recente Star Wars die in mei in de zalen kwam, trok de minste kijkers ooit. En is dus meteen ook de slechtst verdienende Star Wars-film. In 2017 bracht The Last Jedi nog 600 miljoen op. Mooi, maar wel al 250 miljoen minder dan The Force Awakens uit 2015. Daarvoor was het alweer tien jaar geleden dat er nog een Star Wars-film (Revenge of the Sith) was uitgebracht. Dat was trouwens de laatste van George Lucas voor hij zijn bedrijf aan Disney verkocht.

Bob Iger van Disney wil de fans wel geruststellen: “We stoppen niet met de films te maken. Er komen er gewoon minder. De aangekondigde nieuwe film gaat, zoals al lang gepland, volgend jaar in première.”