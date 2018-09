‘Zeg ‘ns Aaa’-actrice Sjoukje Hooymaayer overleden

BRUSSEL - De Nederlandse actrice Sjoukje Hooymaayer is overleden, zo meldt het ANP. De actrice, vooral bekend door haar rol als dokter en alleenstaande moeder Lydie van der Ploeg in de tv-serie ‘Zeg ‘ns Aaa’, werd 78.

In april 2018 werd eierstokkanker bij Hooymaayer vastgesteld. Zij maakte daarop bekend, geen behandeling te wensen.

In mei nam ze afscheid van het theaterpubliek in Nederland.

Bij het grote publiek blijft vooral bekend van de Nederlandse tv-reeks ‘Zeg ‘ns Aaa’

Nu is ze dus overleden aan haar ziekte, zo maakte theaterproducent en oud-collega Hans Cornelissen vrijdag namens de familie bekend. Hooymaayer is vooral bekend van haar rol als huisarts Lydie van der Ploeg in de populaire VARA-comedy ‘Zeg ‘ns Aaa’.

“Zij voelde zich gedragen en gesteund door zoveel mensen. Alle kaarten en bloemen die zij heeft ontvangen, naar aanleiding van haar ziekte, en haar afscheid van het toneel werden met een mix van verwondering en blijdschap ontvangen”, zegt Cornelissen die ook in ‘Zeg ‘ ns Aaa’ speelde.

Hooymayer speelde William Shakespeare, Botho Strauss en andere schrijvers van groots toneelrepertoire, maar echt een nationale beroemdheid werd zij als de charmante, meelevende en chaotische dokter Lydie van der Ploeg in ‘Zeg ‘ns Aaa’. De razendpopulaire sitcom beleefde tussen 1981 tot 1993 meer dan tweehonderd afleveringen bij de VARA. Er was eigenlijk niemand die nooit keek naar de belevenissen van de huisarts en haar lawaaierige huishoudster Mien Dobbelsteen (Carry Tefsen).

Gouden Televizier-Ring

Sjoukje Hooymaayer (Laren, 27 juli 1940) deed in 1965 eindexamen aan de toneelschool. Ze kreeg meteen een contract bij de Arnhemse Toneelgroep Theater, waar ze bleef tot ze ging freelancen en lesgeven. Ze sleepte in 1974 een Colombina in de wacht met haar vertolking van Butler in ‘Kleine Alice’ van Edward Albee. ‘Zeg ‘ns AAA’ maakte dat ze in 1984 kon meedelen in de vreugde om het verkrijgen van de kijkersprijs Gouden Televizier-Ring.

Hooymaayer paste niet in een hokje: komedie en drama, modern en klassiek toneel, alles deed ze. Verder werkte ze mee aan een paar liedjesprogramma’s: een met zanger Miel Cools en een met liedjes van Boris Vian, uitgevoerd met André van den Heuvel.

Het was de huidige theaterproducent Hans Cornelissen, die in ‘Zeg ‘ns Aaa’ haar zoon Gert Jan speelde, die haar in 2017 vroeg voor zijn versie van de musical My Fair Lady. Ze ging graag in op het aanbod om de moeder van hoofdrol professor Henry Higgins te spelen, twaalf jaar nadat ze op de planken had gestaan. Maar in april 2018 moest diezelfde Cornelissen bekendmaken dat Sjoukje ziek was en moest afhaken: de nog altijd zo glorieus ogende actrice leed aan ver gevorderde eierstokkanker.

Ze hoopte nog wel te gaan spelen, zei ze toen:”Ik wil absoluut, als dat gaat, weer het toneel op om met volle teugen te genieten van de interactie met de zaal en van mijn collega’s. Want dát ervaren geeft energie en joie de vivre. Het leven moet geleefd en gevierd worden.” Ze maakte het waar en keerde nog kort terug in ‘My Fair Lady’.