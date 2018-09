Bende dieven opgepakt die kettingen van de hals van hun slachtoffer rukten

Brussel - De politie van Brussel heeft een bende opgepakt die halskettingen afrukte van voorbijgangers. Een juwelier die het goud smolt, is aangehouden. Zijn winkel is op bevel van het parket gesloten.

Sinds de maand mei werd de politie van de zone Brussel-stad overspoeld met aangiften van kettingdiefstallen. Onder meer in de buurt van het E. Bockstaelplein en de wijk Cité Moderne werden verschillende slachtoffers gemaakt. Daders rukten daarbij de halsketting af van wandelaars. Vooral oudere vrouwen werden geviseerd.

Nu is de politie erin geslaagd om de bende op te rollen. Maar liefst zestien verdachten, allen tussen 18 en 20 jaar oud, zijn geïdentificeerd en opgepakt.

Ook een juwelier uit Laken is opgepakt en aangehouden. Zijn zaak is op bevel van het gerecht verzegeld. Hij zou de juwelen hebben aangekocht en binnen de 24 uur na de diefstallen hebben gesmolten. In zijn aankoopregister stonden zelfs foto’s van kettingen die duidelijk gebroken waren tijdens de diefstallen.

Bij een huiszoeking werden geen gestolen juwelen gevonden. Wel droeg de man een wapen aan zijn broeksriem, wat niet mag. Hij is aangehouden voor heling.

Bij een van de kettingdieven werd een wapen gevonden en 50 zakjes marihuana.