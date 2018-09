Vanhaezebrouck voert de druk op: “Spelers moeten tonen waarom ze bij Anderlecht spelen”

Na de pijnlijke 0-1-nederlaag tegen het Slovaakse Spartak Trnava, wacht Anderlecht zondag om 18u alweer een loodzware en geladen opdracht tegen Standard. Coach Hein Vanhaezebrouck beseft dat er iets moet veranderen maar panikeert niet: “We weten waar we aan moeten werken en kennen het probleem. Aan ons en aan mij om nu oplossingen te vinden voor de problemen vooraan en mischien wat dingen te veranderen.”

Offensief probleem

Ook een dag na de pijnlijke nederlaag tegen Spartak Trnava in de Europa League was coach Hein Vanhaezebrouck duidelijk nog ontgoocheld. “Zeker, er was een groot verschil tussen beide ploegen maar helaas niet in het resultaat. Maar we weten waar we aan moeten werken en kennen het probleem: in de laatste vier matchen hebben we amper twee goals gemaakt, dat is duidelijk. Defensief zit het momenteel goed maar elk doelpunt dat we slikken is er één te veel momenteel en doet ons verliezen. We moeten gewoon terug offensief kansen creëren en doelpunten maken, zo simpel is het.”

Veel wissels moeten de fans echter niet verwachten zondag. Bakkali (heup) blijft onzeker, achterin sukkelde Milic wat met de knie maar de linksachter zou wel speelklaar geraken. “Wissels? Om te wisselen heb je ook namen nodig om te wisselen en voorin hebben we nu eenmaal weinig opties. Ik ga wel nadenken over positiewissels.”

“Anderzijds moet je ook niet weggooien wat goed is: ik vond ons goed achterin en op de flanken, enkel voor de drie offensieve posities moeten we zoeken naar een oplossing.”

Nieuwe start

Dat uitgerekend Standard de volgende tegenstander is, maakt voor Vanhaezebrouck niet zoveel uit. “Ons verlies kwam zwaarder aan dan hun nederlaag tegen Sevilla. We wisten op voorhand dat zijn niet veel zouden gaan rapen in Spanje, terwijl wij toch rekenden op een zege. Onze ontgoocheling is dan ook groter: bij de fans, het bestuur, de coach en hopelijk ook elke speler na zo’n prestatie.”

“Na een 1 op 12 zijn alle matchen moeilijk: tegen Standard maar ook tegen Moeskroen of Eupen. Maar we spelen thuis en daar hebben we het enkel één helft tegen Antwerp laten afweten. Die positieve lijn moeten we weer oppikken en weer doorzetten. Dan volgen immers ook Union en STVV thuis, dit kan een nieuwe start zijn.”

Mentaal probleem?

Trebel was voor enkele analisten opnieuw bij de minderen maar Vanhaezebrouck nam zijn aanvoerder in bescherming. “Tegen Genk vond ik hem goed en gisteren speelde hij zijn match, niet meer of niet minder. Hij heeft ook geen last van de buikspieren. Maar ook hij zal inderdaad zijn niveau moeten opkrikken, hij is echter lang niet de enige.”

“Ze moeten allemaal echt gaan tonen waarom ze uiteindelijk bij Anderlecht spelen, dat heb ik hen ook gezegd. Wie hier speelt, moet tonen dat ze iets meer kunnen dan een modale voetballer. Iedereen moet zichzelf pushen naar zijn beste niveau, dat was gisteren niet het geval en ik ben niet tevreden met 80%. Zo waren de fysieke cijfers van gisteren een heel stuk minder dan op Genk en dat is niet aanvaardbaar. Ook tegen een defensieve ploeg en met 70% balbezit moet je ervoor gaan, snelheid maken en veel meer spurten om vrijheid te krijgen. Niet toevallig was Amuzu de beste op het veld: die had echt goesting. En dat is misschien niet bij iedereen momenteel het geval. Vandaag en morgen gaan we goed kijken wie gerecupereerd is en klaar is voor de strijd. Want tegen Standard wordt het altijd een hevige en felle strijd. En dan moet je goesting hebben.”

“Of het een mentaal probleem is? Ik weet het niet, ik hoop het niet... Tegen Genk speelden we volgens mij wel nog een goede wedstrijd maar tegen zo’n mindere tegenstander konden we niet dezelfde discipline tonen om dezelfde inspanningen te leveren.”

Positief

Toch probeerde HVH positief te blijven: “Het kan niet allemaal weg zijn. We zijn plots stilgevallen na die 12 op 12, een goede wedstrijd op Brugge en een goede eerste helft tegen Antwerp. Maar mits een zege kunnen we nu meteen opnieuw vertrokken zijn.”

“Maar nogmaals: het is nog niet dramatisch: het is erger als je elke match ondergaat en echt niets creëert, maar we creëren nog kansen en hebben nog matchen gedomineerd. Achteraan staan we solide en op de flanken hebben we jong geweld. Ik geloof in die jongeren en zet ze daarom ook op het veld. Amuzu en Saelemaekers, maar desnoods zet ik er vijf of zes. Er zit echt wel muziek in. Aan ons en aan mij om nu oplossingen te vinden voor de problemen vooraan en misschien wat dingen te veranderen.”