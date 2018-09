Birger Verstraete is gebrand op knalprestatie tegen Hans Vanaken: "Ook na spelletje Fornite, zal ik Hans niet ontzien"

AA Gent ontvangt zondag Club Brugge. Na de thuisnederlaag tegen STVV kunnen de Buffalo’s zich geen slechte prestatie veroorloven. Dat beseft ook Birger Verstraete, de stofzuiger op het Gentse middenveld.

Birger Verstraete staat zondagmiddag oog in oog met Hans Vanaken, de middenvelder van blauw-zwart die net als de Gentenaar zijn debuut mocht vieren tijdens de laatste dubbele interlandtrip van de Rode Duivels. “Ik heb al vaak tegen hem gespeeld. Het is een fantastische voetballer en we zullen allebei op het scherpst van de snee spelen”, klonk de stofzuiger op het Gentse middenveld alvast niet onder de indruk. “Het is niet omdat je samen Fortnite speelt bij de nationale ploeg, dat ik Hans nu zal ontzien. Er is voor mij persoonlijk al bij al ook niet zoveel veranderd. Ik heb geen ander statuut na mijn terugkeer van bij de Rode Duivels, maar het is wel zo dat anderen misschien meer van mij verwachten. Het was vorige week zeker niet mijn beste prestatie tegen STVV. Ik hoop dat iedereen een tandje bij steekt, ik ook dus.”

Dortmund

“Ja, ik keek naar de Champions League-match van Club tegen Dortmund en vond hen een heel sterke eerste helft afwerken”, analyseerde Verstraete de gave teamprestatie van Club Brugge. “Ze hebben ongetwijfeld een stevige partij in de benen maar hebben vooral ook een goede prestatie neergezet. Het blijft natuurlijk een ploeg die we goed kennen. We kennen elke speler en het wordt zaak om bepaalde jongens zo weinig mogelijk aan de bal te laten. Voor mij blijft het nog altijd iets specialer dan een andere match. Zoveel spelers ken ik niet meer uit mijn periode in Brugge, behalve Brandon Mechele lopen er niet meer zoveel oude bekenden rond. Brandon is ook al niet de grootste sms’er dus het aantal berichtjes dat ik de voorbije dagen ontving, was niet zo spectaculair.”

Toch staat er voor de Buffalo’ s heel veel op het spel de druk op de trainer en spelers is dan ook bijzonder groot: “Er is veel gesproken en geschreven na Sint-Truiden. Ook als groep hebben we daar op gereageerd in de kleedkamer, we weten dat het beter moet. Er moet een tandje bij. Ik ben ervan overtuigd dat er een ander AA Gent aan de aftrap komt dat 90 minuten zal knokken. De voorbije jaren lukte het ons vaak om iets te halen tegen Brugge, hopelijk nu daar verder op bouwen.”