KMI voorspelt zondag hevige rukwinden en regenval: Brussel sluit parken en bossen

Brussel - Zondagmiddag staan ons hevige rukwinden en regenbuien te wachten, waarschuwt het KMI. In de loop van de namiddag en avond is dan in heel België code geel van kracht. In Brussel blijven de parken tot maandagochtend gesloten, uit vrees voor vallende takken en bomen.

Het KMI voorspelt zondagnamiddag en -nacht hevige rukwinden en regenval in heel België en waarschuwt met code geel. “Het lijkt erop dat in de loop van de dag de wind zal toenemen met rukwinden die plaatselijk kunnen oplopen tot 100 km/u”, klinkt het. “Bovendien kunnen we op meerdere plaatsen flink wat neerslag krijgen, gaande van 15 tot 40 l/m² in 24 uur tijd.”

Na brandgevaar nu stormgevaar in onze bossen. Storm en rukwinden kunnen tak- en stambreuken veroorzaken. Deze door de zon zwaar verbrande beuk in het #Zoniënwoud heeft het zopas begeven. Zijn val veroorzaakte een domino-effect. 3 andere bomen zijn ook afgebroken. @natuurenbos pic.twitter.com/mILs2fi7vX — Boswachter Johan (@johan_bennekens) 21 september 2018

De droge zomermaanden hebben gevolgen voor onze bomen, vertelt Marie-Laure Vanwanseele van het Agentschap Natuur en Bos aan Het Belang Van Limburg. “Hogere takken die hebben afgezien door een tekort aan water kunnen sneller afknakken dan voorheen. Beuk is daar gevoelig voor maar geen enkele boomsoort heeft deugd van een lange, droge periode.”

Brusselse parken sluiten

In Brussel zullen vanaf zondagmiddag 14 uur heel wat parken verboden worden voor het publiek, meldt Leefmilieu Brussel. Ze zullen pas heropend worden na inspectie, opruiming van eventuele schade en beveiliging. In de parken die niet kunnen worden afgesloten, zullen er waarschuwingsberichten worden uitgehangen aan de ingangen, en de opzichters zullen het publiek informeren. De organisatie raadt verder iedereen aan om de omgeving van parken en bossen te vermijden en op een veilige afstand te blijven van bomen.

Code geel Foto: KMI

Wisselvallig weekend

Vrijdagnamiddag valt er eerst nog tijdelijk wat regen in het uiterste oosten van het land. Daarna wordt het overal wisselend bewolkt met zon en wolkenvelden. Op een lokale bui na blijft het droog. Het wordt vrij fris met maxima van 14 graden in Hoog-België en 18 graden in de Kempen. De wind waait overwegend vrij krachtig uit westelijke richtingen met rukwinden tot 60 à 70 km per uur. Aan zee waait er een krachtige westelijke wind met rukwinden tot 70 à 80 km per uur, meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht krijgen we een afwisseling van brede opklaringen en wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar vooral in het noorden van het land zijn toch enkele buien mogelijk. De temperaturen zakken tussen 6 graden in Hoog-België en 12 graden aan zee. De wind neemt in kracht af en wordt matig uit zuidwest.

Zaterdag begint de dag wisselend bewolkt en kan er hier en daar een bui vallen, vooral dan in het zuiden van het land, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de loop van de dag wordt het op de nadering van een storing zwaarbewolkt met tegen de avond mogelijk al de eerste regen in het westen van het land. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Ardennen en 18 graden in het centrum van het land. De wind wordt matig uit zuidwest tot west. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag gaat het geleidelijk regenen vanaf het westen met bij momenten matige regenval. De minima liggen tussen 8 en 11 graden. De wind wordt in de avond tijdelijk zwak en draait naar zuidelijke richtingen.

Zondag trekt een stormdepressie van het zuiden van Engeland over de Benelux. Het wordt dan zwaarbewolkt met veel regen en later ook felle buien, waarbij een lokale donderslag niet uit te sluiten valt. In de loop van de dag neemt de wind toe tot krachtig of lokaal zeer krachtig uit zuidwest. Naar de avond toe kunnen de windstoten oplopen tot 100 km/u. De maxima liggen tussen 17 en 23 graden.