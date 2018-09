Club-trainer Ivan Leko weet dat zege tegen AA Gent belangrijk kan zijn na drie nederlagen op rij

Club Brugge-trainer Ivan Leko is blij dat vijf dagen na de Champions League-ontgoocheling tegen Dortmund de “Slag om Vlaanderen” in Gent wordt uitgevochten. Vorig seizoen verloor Club Brugge drie keer op rij tegen Gent. Leko is gebrand op een goed resultaat.

“De ontgoocheling van dinsdag is voorbij”, zegt Leko. “Het was een goeie wedstrijd, bij momenten een heel goeie wedstrijd. We hebben getoond dat we het niveau van Dortmund aankunnen en dat geeft vertrouwen voor de middellange termijn. Daarom is het goed dat we zondag meteen een topper spelen. Als we een goeie wedstrijd in de Champions League kunnen laten volgen met een goeie wedstrijd en een goed resultaat tegen een topclub, dan zou dat fantastisch voor ons zijn.”

Drie nederlagen op rij

Leko zag een goeie reactie van zijn spelers op training. “Ik ben heel tevreden over wat ik heb gezien. De energie, de spirit was aanwezig. Niemand spreek nog over dinsdag, in ons hoofd telt alleen Gent. Dat we de drie laatste wedstrijden hebben verloren tegen Gent, moet een extra motivatie zijn. Het is mooi voor een trainer als je merkt dat er concurrentie en scherpte op training is. Iedereen wil er zondag bij zijn.”

Kaveh Rezaei trainde nog niet mee door een knieblessure en is hoogstwaarschijnlijk out voor zondag. Nakamba en Mata trainden wel mee, maar voor hen komt de wedstrijd zondag nog te vroeg.