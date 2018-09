Vechtpartij op school om een meisje: leerling moet 9.000 euro schadevergoeding betalen

Turnhout - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een jonge man schuldig bevonden aan een vechtpartij op de speelplaats van een school in Oud-Turnhout. De beklaagde kreeg opschorting van straf, maar moet het slachtoffer en diens ouders wel een schadevergoeding van 9.055 euro betalen.

De voormalige leerling van VIBO Het Kasteelpark uit Oud-Turnhout was nog maar enkele weken 18 jaar toen hij in april 2014 een andere leerling van de school aanviel op de speelplaats. De vechtpartij kwam er na een aanhoudende ruzie over een meisje.

Volgens de ex-leerling ging het om zelfverdediging omdat hij eerst zelf een duw of lichte slag had gekregen. “Maar de tegenaanval was niet evenredig met de eerdere duw of lichte slag die het slachtoffer had gegeven”, meent de rechtbank.

De beklaagde had de school mee gedagvaard. Hij wilde de directie laten opdraaien voor de schadevergoeding. Die had volgens de leerling maatregelen moeten nemen om een confrontatie tussen de twee leerlingen te vermijden. De rechtbank volgde die stelling niet. “De school was op de hoogte van de problematiek tussen beide leerlingen, maar niet van de escalatie van de situatie tijdens de paasvakantie. De feiten deden zich voor onmiddellijk op de eerste schooldag na de paasvakantie.”