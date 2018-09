Zeker 126 mensen zijn donderdag omgekomen bij de schipbreuk van een overzetboot op het Victoriameer in Tanzania. Dat heeft de Tanzaniaanse minister van Vervoer Isack Kamwele op tv-zender TBC One bekendgemaakt. De zoektocht naar overlevenden en slachtoffers van de scheepsramp zijn nog steeds aan de gang. Eerder was sprake van 79 doden.