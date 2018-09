Mee in één minuut: meer muggen, alle kandidaten voor de verkiezingen en hallucinant vechtfilmpje

Twee jaar nadat ons land had geëist dat Google de luchtbeelden van zo’n 150 ‘delicate installaties’ in ons land onherkenbaar zou maken, kan er op Google Maps nog altijd perfect op worden ingezoomd . Het gaat onder andere om het NAVO-hoofdkwartier of de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel, waar Amerikaanse kernkoppen liggen opgeslagen. In Frankrijk en Nederland zijn legerinstallaties en belangrijke overheidsgebouwen wél onherkenbaar gemaakt.