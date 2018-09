Tanzania denkt dat Belgische vrouw gezochte blogster is, pakt haar op en laat haar weer vrij

De politie van Tanzania heeft een Belgische vrouw weer vrijgelaten, nadat bleek dat ze haar verkeerdelijk had aanzien voor de Zweedse blogster Susanna Nordlund. Nordlund is verdacht van spionage en daarom gezocht.

Vorige week woensdag arresteerde de immigratiepolitie van Tanzania een Belgische vrouw. Dat gebeurde toen de vrouw arriveerde op de trouwpartij van een vriend in de regio Ngorongoro. Volgens de politie was haar arrestatie een gevolg van een persoonsverwisseling.

De vrouw is welzijnswerkster bij de ngo Hope Foundation. Maar de veiligheidsdiensten dachten dat zij Susanna Nordlund was. Drie jaar geleden werd de Zweedse blogster persona non grata in Tanzania. Nordland was verdacht van illegale activiteiten. Zo zou ze de Masaï-gemeenschap (nomaden) hebben aangespoord in opstand te komen tegen de regering. In haar blog had Nordlund de internationale gemeenschap opgeroepen die strijd te steunen.

“Blijkbaar lijken de Belgische en de blogster Susanna Nordlund zeer goed op elkaar. Vandaar de verwarring”, zegt de politie van Tanzania. De Belgische vrouw zat volgens de Britse krant The Guardian vier nachten opgesloten. Toen forensisch onderzoek haar vrijpleitte, is ze weer vrijgelaten.