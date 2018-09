Genks talent breekt enkel op training en is lange tijd out

Slecht nieuws voor Vladimir Screciu. De 18-jarige Roemeen is lange tijd out met een enkelbreuk.

Het ongeval gebeurde vanochtend op training. Zonder dat er een medespeler in de buurt was, sloeg hij zijn enkel om. Na verder onderzoek werd een breuk vastgesteld, waarna meteen een operatie volgde in het Genkse Ziekenhuis Oost-Limburg.

De jonge verdediger kwam afgelopen zomer over van Craiova met wie hij al 44 matchen in de Roemeense hoogste klasse speelde. Screciu is ook Roemeens belofteninternational. Hoe lang de jonge verdediger out zal zijn, is nog niet duidelijk.