Het (nog) onbekende toptalent: het ‘Wunderkind’ dat de nieuwe Özil wil worden, maar eigenlijk Ballack 2.0 is

Elk week speelt er zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Kai Havertz, de 19-jarige middenvelder van Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen had donderdag alle moeite van de wereld om op de eerste speeldag van de Europa League te winnen van Ludogorets. De Duitse topclub kwam 2-0 achter maar won uiteindelijk met 2-3. Kai Havertz kroonde zich tot man van de match met twee doelpunten. Niet slecht voor een amper 19-jarige middenvelder, al zou je hem dat niet aangeven als je hem ziet spelen.

Havertz staat in Duitsland te boek als één van de grootste talenten van deze eeuw. Hij maakte al op 15 oktober 2016 zijn officiële debuut in het eerste elftal van B04, in een competitiewedstrijd tegen Werder Bremen. Havertz was pas drie maanden eerder 17 jaar geworden en werd daarmee de jongste debutant ooit in de Bundesliga. Havertz miste datzelfde seizoen zelfs de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid omdat hij een examen moest afleggen.

Intussen zit hij al aan 68 wedstrijden voor Leverkusen. Daarin scoorde hij tien keer en gaf hij vijftien assists. Begin deze maand maakte hij ook zijn debuut bij de Duitse nationale ploeg, met een korte invalbeurt in een oefeninterland tegen Peru.

Foto: BELGAIMAGE

“Superster”

“Ik heb altijd geleerd om met mijn beide voeten op de grond te blijven”, aldus Havertz. “Ik leerde van mijn ouders dat arrogantie geen positieve eigenschap is. Waarom zou een voetballer zich beter moeten voelen dan iemand anders? Wij zijn ook maar gewone jongens, zoals andere mensen. Trouwens, ik heb nog niets bereikt in mijn carrière. Voetbal is prijzen winnen en dat is tot nu toe nog niet gelukt.”

Een bron van bescheidenheid dus, die Havertz. Boezemvriend Julian Brandt is wel vol lof over zijn ploegmaat. “Wat hij brengt op het vlak van het spel maken, techniek en mentaliteit is onwaarschijnlijk. Hij is zo getalenteerd en heeft alles om een superster te worden. Hij zal zijn weg wel vinden.”

Havertz en Brandt vieren hun doelpunten regelmatig met een beweging uit het videospel Fortnit. Net als Antoine Griezmann zijn de Duitse talenten enorme fan van de game.

Foto: AFP

Özil, Kroos, Ballack?

Het is makkelijk maar toch ook moeilijk om Havertz te vergelijken met een actieve of voormalige Duitse stervoetballer. Maar er worden enkel grote namen genoemd als het gaat over de toekomst van de spelmaker van ‘Die Werkself’.

Op de site van de Bundesliga noemen ze Michael Ballack als gelijkenis. “Aanvallende middenvelders zijn normaal niet zo groot, maar Havertz (1m88) gaat tegen die stroom in door zijn flair en beweeglijkheid. Op die manier doet hij denken aan Ballack. Het valt nog af te wachten of Havertz in de voetsporen kan treden van een van de meest invloedrijke Duitse kapiteins ooit, maar de voortekenen zijn goed.”

Er wordt ook gesproken over Toni Kroos, omdat Havertz in de jeugd als centrale middenvelder speelde maar intussen vaker wordt uitgespeeld als aanvallende middenvelder. Een combinatie van talenten die ook de middenvelder van Real Madrid bezit. Bovendien wonnen beiden de Fritz Walter trofee, de prijs voor het beste Duitse talent volgens de Duitse voetbalbond.

Rudi Völler ziet in Havertz echter meer een Mesut Özil, de speler die het toptalent zelf graag wil benaderen. “Ik bekijk dit altijd vanuit een sportief oogpunt”, vertelde Havertz aan de Duitse site Spox. “Het is onbegrijpbaar voor mij als iemand twijfelt aan zijn kwaliteiten. Hij is altijd een speler geweest naar wie ik graag keek en in wiens voetsporen ik zou willen treden. Özil is een geweldige speler.”

Foto: REUTERS

Ballack 2.0

Havertz heeft misschien de technische kwaliteiten van een Özil of een Kroos, maar de vergelijking met Ballack is eigenlijk de meest correcte. De 19-jarige middenvelder is meer dan een spelmaker, een man van de laatste pass en de infiltratie. Havertz loopt ook heel wat kilometers per wedstrijd en respecteert zijn defensieve werk.

Vorig seizoen ging hij liefst 188 luchtduels aan in de Bundesliga, waarvan hij er 86 won. Enkel centrale verdedigers Jonathan Tah en Sven Bender deden beter. “Ik heb nog nooit zo’n complete speler gezien op zijn leeftijd”, liet Leverkusen-kapitein Lars Bender zich ontvallen. Toenmalige spits Stefan Kiessling vatte het zo samen. “Hij is zeer intelligent, leest het spel en geeft de juiste passes. Hij is technisch sterk, groeit op fysiek vlak en wordt elke dag beter.”