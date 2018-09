Bosbrand woedt al weken na fout gelopen raketlancering en is zichtbaar vanuit de ruimte

Er woedt al twee weken een brand in een veenmoeras in Duitsland, nabij de Nederlandse grens, nadat het leger ondanks de grote droogte raketten lanceerde. Volgens de brandweer hebben de vlammen en rookpluimen zich al over een gebied van honderd kilometer verspreid, maar is het einde van de brand nog niet in zicht. Minstens duizend hulpverleners proberen de vlammen tevergeefs onder controle te krijgen. De Duitse overheid spreekt van een ramp en overweegt om het gebied te ontruimen.

De brand ontstond nabij Meppen, een stad in het noordwesten van Duitsland dat op slechts een halfuurtje rijden van de Nederlandse grens ligt. Twee weken geleden begon het Duitse leger daar met een militaire oefening en vuurde - ondanks de grote droogte - raketten af in het natuurgebied dat sinds 1877 een militair domein is. Een van de projectielen stak de veenbodem - die erg moeilijk te blussen is - in brand. Intussen ging al minstens 800 hectare bosgebied in vlammen op en is de brand zichtbaar op satellietfoto’s.

Voorlopig weet niemand wanneer de vuurhaard zal kunnen worden gedoofd. De brandweer zette al honderden manschappen, talloze brandslangen en waterkanonnen in, maar slaagt er niet in om de vlammen onder controle te krijgen. De Duitse Minister van Defensie Jens Flosdorff heeft zich intussen geëxcuseerd voor de fout die tot de brand heeft geleid en noemt de situatie “zeer ernstig”. De overheid overweegt ook om duizenden inwoners van twee dorpen nabij Meppen te evacueren.