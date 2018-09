COLUMN. “Bazart kan een occasie auto als nieuw verkopen. Zelfs al is er net vluchtmisdrijf mee gepleegd”

“Moeteke is dood,” zegt ze wel vaker. Met een monkellachje. Als iemand in zeven haasten nog zeven dingen bombardeert tot de hoogdringendheid van de dag. Een uitspraak die waakt over de waan. Als die druk dreigt te doen. Of het een excuus is, of gemeend advies om wat anders en ­beters uit te stellen, dat maakt niet uit. “Moeteke is dood. Je moet alleen naar de wc gaan en doodgaan”, volgt ter aanvulling. Een doodschop van relativering. Waartegen geen woord als verweer kan ­dienen. Daar hou ik wel van.