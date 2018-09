Spotgoedkoop, straffer dan ooit en elke jongere geraakt eraan: Xtc is alomtegenwoordig

Twee doden na Tomorrowland, een vooraanstaande spoedarts die de alarmbel luidt, en festivals waar jongeren onomwonden vragen: Heb jij een bolleke bij? Xtc was deze zomer alomtegenwoordig. Ook al zijn de pillen straffer dan ooit, vrijwel élke jongere weet hoe hij eraan kan geraken. “Iets kopen is makkelijk, zelfs via Snapchat kan het.” Wij namen de proef op de som.

Zaterdagavond, een jeugdhuis in een Vlaams-Brabants dorp. Het bier is goedkoop, de eed duur. Op onze vraag is een groep jongeren samengekomen om in alle eerlijkheid en anonimiteit te praten over xtc. ...