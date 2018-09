Kritiek op de 31 miljoen die Anderlecht deze zomer besteedde, klinkt luider dan ooit. Maar is ze ook terecht?

“Verdediging en aanval fel versterkt, middenveld behouden wat goed is. In Youth We Trust in elke linie.” Deze euforische tweet stuurde Marc Coucke de wereld in vlak na het sluiten van de transferperiode. Een paar dozijn fans tikte hem meteen op de vingers, klagend dat er volgens hen te weinig kwaliteit en - vooral - kwaliteit in de kern zat. Daags na het verlies tegen Spartak Trnava weerklinkt die kritiek luider dan ooit. Daarom: de tussenbalans van de vijftien zomertransfers van Anderlecht, samen goed voor zo’n 31,3 miljoen euro aan investeringen.