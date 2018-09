Camera’s filmen of vrachtwagens wel plaatselijk verkeer zijn

Mobiele vrachtwagensluizen met camera’s zullen in september controleren of de voorbijrijdende vrachtwagens plaatselijk dan wel doorgaand verkeer zijn. Het proefproject van Kortrijk, Kuurne en Lendelede bindt de strijd aan met hardleerse vrachtwagenbestuurders.

“Zwaar doorgaand verkeer zien we overal stijgen, omdat vrachtwagens de kilometerheffing willen vermijden. Dat zorgt niet alleen voor gevaarlijke situaties maar ook meer overlast en schade aan het wegdek”, legt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) uit. Met het proefproject wil Kortrijk samen met buurgemeenten Kuurne en Lendelede zwaar verkeer uit de woonkern weren. Enkel plaatselijk zwaar verkeer is welkom.

Kortrijk, Kuurne en Lendelede kozen elk een straat voor dit proefproject waar sprake is van sluipverkeer. Voor Kuurne is dat de Sint-Katriensesteenweg, in Lendelede gaat het om de Hulstemolenstraat en Kortrijk plaatste een digitaal camerasysteem in de Driekerkenstraat en de Overzetweg. De camera’s van de vrachtwagensluizen registreren de hoogte en de gegevens van de voorbijrijdende vrachtwagens. Een tweede camera wat verderop meet de tijd tussen de eerste en de tweede camera.

“Als een vrachtwagen binnen een bepaalde tijd het tweede controlepunt passeert en dus geen tussenstop maakt, gaat het niet om plaatselijk verkeer en zal de bestuurder achteraf beboet worden. De vrachtwagens riskeren een boete van 58 euro, omdat onze camera’s enkel de hoogte en niet de tonnage kunnen meten”, vertelt hoofdinspecteur Bouckaert van politiezone Vlas. In de eerste week werden in Kuurne niet minder dan 36 overtredingen vastgesteld.

De camerasystemen worden gehuurd bij G4S en kosten 5.376 euro per installatie voor een proefperiode van een maand.